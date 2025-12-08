В Баку проходит церемония открытия фестиваля культуры ОИС - ФОТО

В Баку проходит церемония открытия фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) «Бакинская творческая неделя – 2025», организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики и ОИС в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль, организуемый ОИС с 2019 года в различных странах-участницах, нацелен на углубление сотрудничества в сферах культуры и креативных индустрий, развитие взаимопонимания и дружеских отношений между народами.

Впервые проводимое в Азербайджане мероприятие демонстрирует растущую роль нашей страны на международной культурной платформе и ее вклад в продвижение традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе.

Основными направлениями на фестивале станут развитие межкультурного диалога, пропаганда исламских ценностей — толерантности, мира и уважения к разнообразию. Наряду с этим предусмотрены продвижение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, формирование устойчивых партнерств между государствами-участниками, а также усиление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

В мероприятии участвуют более 300 официальных представителей, экспертов науки, культуры и креативных индустрий из 50 стран. Это демонстрирует единство внутри ОИС и сплоченность вокруг общих ценностей. Ожидается участие примерно 5 тысяч посетителей.

В рамках фестиваля планируется проведение встречи высокого уровня министров культуры стран-членов ОИС, Форума культурных и креативных индустрий (MYFORUM), выставки культурных и креативных индустрий Creative Village (MYEXPO), международной кинопрограммы Baku Cinema Breeze – 2025, презентации молодых и известных дизайнеров из стран ОИС «Показ восточной моды», международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различных культурных проектов, связанных с театром, музыкой, танцами и анимацией.

Отметим, что фестиваль продлится с 5 по 11 декабря.