Эмин Амруллаев назвал ключевые проблемы преподавания азербайджанского языка

«Я хотел бы отметить три основных аспекта, связанных с азербайджанским языком в образовании. Содержание, учитель и оценивание, как и в случае с любым другим предметом, сами по себе требуют достаточно технического подхода».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на Конференции в Милли Меджлисе, посвящённой теме «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: Текущее состояние и перспективы».

«Мы считаем более полезными дискуссии, основанные на отдельных исследованиях, связанных с языком. Наблюдения показывают, что существует достаточно большая разница между поведением традиционного азербайджанского учителя в классе и сегодняшнего учителя, и я должен отметить это как проблему. В первую очередь, при преподавании азербайджанского языка мы говорим о правильном обучении навыкам слушания и разговора, чтения, письма и правилам языка. Во многих случаях люди, представляющие различные интересы, возлагают на школы бремя, которое те не в состоянии вынести.

То есть, мы не можем ожидать от шестилетнего ребёнка политической позиции по поводу языка. Чтобы сформировать у шестилетнего ребёнка любовь к языку, мы должны сначала сформировать навыки. Мы не можем заставить шестилетнего ребёнка лучше говорить на азербайджанском языке с помощью широких политических призывов. Для этого нужны учитель и правильная методика», - заявил министр.

Министр добавил, что независимо от содержания и того, насколько эффективно написан учебник, в конечном итоге самую важную роль в классе играет учитель: «В ходе сертификации учителей, проведённой за последние годы, мы выявили около 8 тысяч преподавателей, которые не соответствовали своей профессии, и расторгли с ними контракты. Около 5 тысяч из них были учителями начальных классов, и около 1000 человек - учителями азербайджанского языка.

Компетентность самого учителя является минимальным необходимым условием. Фундамент закладывается в начальном образовании. Если он заложен неправильно, то развитие навыков у ученика на последующих этапах также становится проблематичным».