Министр: Между преподаванием азербайджанского языка и его современным содержанием существуют серьёзные проблемы

Сегодня в сфере образования существуют три основных аспекта, которые связаны с азербайджанским языком.

Это содержание, учитель и оценивание.

Как сообщает AПA, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: Состояние и перспективы».

«Наш подход заключается в акцентировании внимания на обсуждениях, основанных на отдельных исследованиях по языку. В этом направлении существуют серьёзные различия и проблемы между традиционным преподаванием азербайджанского языка и современным содержанием. Речь идёт о правильном обучении навыкам слушания, речи, чтения и письма при преподавании азербайджанского языка. Люди, представляющие разные интересы, возлагают на 6–7-летних детей чрезмерные обязанности по языку. Для этого необходимы квалифицированные специалисты и методика. Приоритетом является хорошее усвоение азербайджанского языка не только в школах с преподаванием на азербайджанском языке, но и в школах с другими языками обучения. Решением является увеличение часов преподавания предметов на азербайджанском языке. Также особое внимание уделяется преподаванию предмета «История Азербайджана», — отметил министр.