 Задержаны лица, пытавшиеся перевезти наркотики в Азербайджан - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Задержаны лица, пытавшиеся перевезти наркотики в Азербайджан - ФОТО

First News Media13:08 - Сегодня
Задержаны лица, пытавшиеся перевезти наркотики в Азербайджан - ФОТО

Государственная пограничная служба Азербайджана, на служебной территории «Горадиз», пресекла попытку контрабанды из Ирана наркотического средства общим весом 8 кг 456 гр.

Об этом сообщает Госпогранслужба АР.

В результате проведенных мер задержаны житель города Гянджа Заргяров Тайфур Хаял оглу, 2004 года рождения, и житель Агдамского района Асланов Айхан Ровшан оглу, 1990 года рождения. У них обнаружено и изъято 4 кг 330 гр марихуаны.

Кроме того, 6 декабря при охране государственной границы пограничный наряд обнаружил на служебной территории марихуану весом 4 кг 126 гр.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Поделиться:
198

Актуально

Точка зрения

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Общество

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Политика

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Общество

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

В Азербайджане меняются правила увольнения работников

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Последние новости

Грузия даром осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 14:48

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Сегодня, 14:37

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем

Сегодня, 14:28

Азербайджан и Иран нацелены на увеличение товарооборота

Сегодня, 14:20

Пашинян написал «дорожную карту по обновлению Армянской церкви»

Сегодня, 14:17

Аббас Арагчи: В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг

Сегодня, 14:13

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских военнослужащих в Газу пока не принято

Сегодня, 14:04

Страны ОДКБ согласовали правила применения новых видов оружия

Сегодня, 14:02

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:00

В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Джейхун Байрамов предложил провести встречу в формате «3+3» в Баку

Сегодня, 13:50

Аббас Арагчи: В Иране с нетерпением ждут Ильхама Алиева

Сегодня, 13:47

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Сегодня, 13:40

В Баку проходит церемония открытия фестиваля культуры ОИС - ФОТО

Сегодня, 13:32

Министр: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном в духе дружбы

Сегодня, 13:27

Матч «Карабах» – «Аякс» будет судить словенский арбитр

Сегодня, 13:22

Аудиовизуальный Совет: За 2 недели ведущие использовали около 3 тысяч иностранных слов

Сегодня, 13:17

В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

Сегодня, 13:15

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ключевые вопросы сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:10
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30