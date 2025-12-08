Задержаны лица, пытавшиеся перевезти наркотики в Азербайджан - ФОТО

Государственная пограничная служба Азербайджана, на служебной территории «Горадиз», пресекла попытку контрабанды из Ирана наркотического средства общим весом 8 кг 456 гр.

Об этом сообщает Госпогранслужба АР.

В результате проведенных мер задержаны житель города Гянджа Заргяров Тайфур Хаял оглу, 2004 года рождения, и житель Агдамского района Асланов Айхан Ровшан оглу, 1990 года рождения. У них обнаружено и изъято 4 кг 330 гр марихуаны.

Кроме того, 6 декабря при охране государственной границы пограничный наряд обнаружил на служебной территории марихуану весом 4 кг 126 гр.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.