Политика

Министр: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном в духе дружбы

First News Media13:27 - Сегодня
Министр: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном в духе дружбы

«Отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются через визиты на высоком уровне, которые вносят вклад в укрепление этих связей».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи, сообщает 1news.az.

«Между нашими странами и народами существуют глубокие исторические и религиозные корни. Азербайджан всегда заинтересован в том, чтобы отношения с Ираном развивались в духе дружбы, и в этом направлении предпринимаются конкретные шаги. 2025 год с этой точки зрения был особенно важным», - отметил министр.

«Сегодня обсудили широкий спектр вопросов: политическое взаимодействие, экономику, инвестиции, энергобезопасность, региональную безопасность, гуманитарное сотрудничество, а также глобальные темы», отметил он.

По экономическим вопросам, по словам министра, стороны приветствовали работу межправительственных комиссий и обсудили различные совместные проекты. В 2024 году товарооборот между странами составил 650 миллионов долларов, в этом году - 520 миллионов долларов, что, по словам Байрамова, не соответствует потенциалу двусторонних отношений.

Как отметил Байрамов, продолжается строительство моста Агбенд-Келале, и ожидается, что работы будут завершены в начале 2026 года. Также было отмечено увеличение числа рейсов Баку-Тегеран-Баку и Баку-Тебриз-Баку, что, по мнению министра, укрепляет транспортную и логистическую связь между странами.

Байрамов подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества в рамках международных организаций и различных региональных форматов, отметив их эффективность. Он также проинформировал коллегу о последних событиях в азербайджано-армянских отношениях, ходе восстановления освобожденных территорий и существующей минной угрозе.

Кроме того, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан и Иран выступают за мир, стабильность и развитие на этой обширной географии.

