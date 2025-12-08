Аудиовизуальный Совет: За 2 недели ведущие использовали около 3 тысяч иностранных слов

За две недели ведущие в передачах использовали около 3 тысяч иностранных слов.

Как сообщает AПA, об этом заявил председатель Аудиовизуального Совета Исмет Саттаров в ходе выступления на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы».

«В последние годы Совет пресекает использование иностранных слов в рекламных роликах. 5–10 лет назад такие случаи встречались довольно часто. В отличие от передач, рекламные ролики более заметны, и слова, используемые в них, запоминаются. Однако в передачах ситуация в этом отношении оставляет желать лучшего», - отметил он.