Суд в Армении конфискует имущество родных Манвела Григоряна

Суд в Армении конфискует имущество родственников и приближенных генерала Манвела Григоряна на сумму свыше $3 млн.

Суд тем самым частично удовлетворил иск Генпрокуратуры Армении, которая, тем не менее, намерена обжаловать решение по отклоненной части, передают армянские СМИ.

Еще в 2023 г. имущество генерала и супруги было арестовано.

Напомним, что Манвел Григорян умер 19 ноября 2020 года, то есть, ему, к счастью, довелось увидеть капитуляцию Армении и потерю ею Карабаха, ради которого он убивал азербайджанцев.

Ранее Григорян признавал, что в годы Первой Карабахской войны держал в рабстве в своем доме азербайджанских пленных. Он говорил, что после войны вернулся в Армению с сотнями пленных, и считал, что содержание их в заточении не должно стать причиной проблем. По его словам, когда началась война, он «не успел прочитать Женевскую конвенцию».

«Я - армянин, и на поле боя моей Женевской конвенцией были мои совесть и вера», - сказал тогда он, фактически подтвердив, что действовал исключительно исходя из шовинистических соображений на национальной почве.