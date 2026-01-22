 Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына | 1news.az | Новости
Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Феликс Вишневецкий13:20 - Сегодня
Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Скандал в семье Бекхэмов остается в центре внимания международных СМИ и обрастает новыми подробностями.

Напомним, что ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении со стороны знаменитых родителей, унижениях и семейных интригах. И если Б.Бекхэм открыто говорит о семейном конфликте, то его родители пока не делают каких-либо официальных заявлений на тему скандала.

На фоне скандала со старшим сыном экс-футболист сборной Англии заявил в одном из своих недавних интервью, что «детям свойственно ошибаться», а о реакции Виктории Бекхэм со ссылкой на источники в её окружении сообщает британское издание Mirror, отмечая, что она потрясена скандальным заявлением Б.Бекхэма.

Mirror отмечает, что для Виктории Бекхэм самой болезненной и трудно переживаемой стала последняя фраза заявления Б.Бекхэма – по словам друзей, дизайнер была полностью раздавлена упоминанием о «будущей семье» её старшего сына и том, что она никогда не станет частью их жизни. Напомним, что в завершении скандального заявления Бруклин отмечает следующее: «Всё, чего мы хотим, это мир, личное пространство и счастье для нас и нашей будущей семьи».

Отмечается, что скрытый намёк на будущих внуков особенно задел Викторию и Дэвида, которые всегда говорили о том, что семья для них на первом месте - стать бабушкой и дедушкой было их мечтой, и Бруклин ясно дал понять, что они не увидят его будущих детей.

Сообщается, что Бекхэмы находятся в панике из-за заявления, которое, если ситуация не изменится кардинально, может окончательно отдалить их от старшего сына. Источник, эксклюзивно рассказавший Mirror, сообщил, что В.Бекхэм была «потрясена до глубины души» и «шокирована до состояния ступора», когда впервые увидела заявление старшего сына, узнав о нём всего через несколько секунд после публикации.

«Виктория в полном шоке - она не может поверить, что её сын мог такое сделать. Все находятся в шоке. Но Виктория полностью разрушена из-за этого. При этом, как и Дэвид, она беспокоится, что это может стать концом бренда Beckham, учитывая обвинения в фальши и «выдуманных» отношениях; их тревожит, что ещё может всплыть», - сообщил источник Mirror.

Также источник заявляет, что Бекхэмы по-прежнему во всем винят супругу их старшего сына американскую актрису Николу Пельтц, считая, что именно она подтолкнула его к скандальному заявлению: «Они постоянно обвиняют Николу. Но, как сказал Бруклин, он был вынужден это сделать. Ему надоело быть под контролем. Он отправил юридические письма с требованием прекратить обсуждать их и распространять ложную информацию».

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

