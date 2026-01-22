Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Скандал в семье Бекхэмов остается в центре внимания международных СМИ и обрастает новыми подробностями.

Напомним, что ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении со стороны знаменитых родителей, унижениях и семейных интригах. Официального ответа на обвинения старшего сына от Дэвида и Виктории Бекхэм пока нет, но при этом экс-футболист сборной Англии Д.Бекхэм заявил в одном из своих недавних интервью, что «детям свойственно ошибаться».

Новыми подробностями скандала в семье Бекхэмов делится издание The Sun, которое, ссылаясь на окружение знаменитой семьи, сообщает о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение временно прекратить общение с сыном, пока он состоит в браке с американской актрисой Николой Пельтц.

Также сообщается, что после скандального заявления сына В. Бекхэм испытывает смесь боли и ярости и крайне возмущена тем, что стала объектом интернет-мемов.

Тем не менее источники, близкие к Бекхэмам, рассказали The Sun, что «несмотря ни на что, Дэвид и Виктория по-прежнему любят своего сына» и «он всегда будет их мальчиком, и для него всегда найдется место в их доме», подчеркивая, что «они делали всё возможное, чтобы восстановить с ним отношения, но ничего не получилось».

«Сейчас кажется, что возврата к прежнему состоянию нет, пока он остаётся с Николой» - цитирует британское издание свои источники.

Сообщается и о том, что родители Бекхэмов также тяжело переживают сложившуюся ситуацию, ощущая свою беспомощность, наблюдая за семейным конфликтом и страданиями внука и детей.

