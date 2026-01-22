 Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Феликс Вишневецкий12:18 - Сегодня
Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Скандал в семье Бекхэмов остается в центре внимания международных СМИ и обрастает новыми подробностями.

Напомним, что ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении со стороны знаменитых родителей, унижениях и семейных интригах. Официального ответа на обвинения старшего сына от Дэвида и Виктории Бекхэм пока нет, но при этом экс-футболист сборной Англии Д.Бекхэм заявил в одном из своих недавних интервью, что «детям свойственно ошибаться».

Новыми подробностями скандала в семье Бекхэмов делится издание The Sun, которое, ссылаясь на окружение знаменитой семьи, сообщает о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение временно прекратить общение с сыном, пока он состоит в браке с американской актрисой Николой Пельтц.

Также сообщается, что после скандального заявления сына В. Бекхэм испытывает смесь боли и ярости и крайне возмущена тем, что стала объектом интернет-мемов.

Тем не менее источники, близкие к Бекхэмам, рассказали The Sun, что «несмотря ни на что, Дэвид и Виктория по-прежнему любят своего сына» и «он всегда будет их мальчиком, и для него всегда найдется место в их доме», подчеркивая, что «они делали всё возможное, чтобы восстановить с ним отношения, но ничего не получилось».

«Сейчас кажется, что возврата к прежнему состоянию нет, пока он остаётся с Николой» - цитирует британское издание свои источники.

Сообщается и о том, что родители Бекхэмов также тяжело переживают сложившуюся ситуацию, ощущая свою беспомощность, наблюдая за семейным конфликтом и страданиями внука и детей.

Читайте по теме:

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Бруклин Бекхэм разорвал прямой контакт с родителями, с которыми общается через адвокатов

Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены

Поделиться:
326

Актуально

Футбол

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных ...

Общество

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Общество

В Азербайджане предлагают запретить карманные ножи

Lifestyle

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Кино на неделю: Возвращение экранизации культовой хоррор-игры «Сайлент Хилл» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Стала известна дата премьеры приквела «Блондинки в законе» - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Завершён приём заявок на участие в азербайджанском национальном отборе «Евровидение-2026» - ФОТО

Рэпер Эльшад Хосе освобождён из-под ареста

Последние новости

Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Сегодня, 13:45

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Сегодня, 13:40

В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

Сегодня, 13:33

СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Сегодня, 13:30

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Сегодня, 13:20

Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Сегодня, 13:05

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Сегодня, 12:53

В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

Сегодня, 12:47

Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

Сегодня, 12:43

В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

Сегодня, 12:32

Посольство Германии поздравило «Карабах» с победой

Сегодня, 12:25

Доля электронных трудовых договоров в Азербайджане достигла 96,23%

Сегодня, 12:20

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Сегодня, 12:18

Произведение азербайджанского художника удостоено первого места в США - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устранена угроза пожара на складе автомобильных шин - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

Сегодня, 12:07

В Баку погиб 19-летний мотоциклист - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Сегодня, 11:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43