Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Встреча между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном в Женеве завершилась.
Встреча проходила на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Согласно информации, спикеры приветствовали итоги Вашингтонского саммита и предпринятые в рамках процесса нормализации отношений шаги.
Они также отметили важность продолжения конструктивного диалога и выразили готовность поддержать меры по укреплению доверия на парламентском уровне.
Источник: Report
12:27
Проходит встреча между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном.
Как сообщает Report, встреча проходит в Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.