Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Встреча между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном в Женеве завершилась.

Встреча проходила на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Согласно информации, спикеры приветствовали итоги Вашингтонского саммита и предпринятые в рамках процесса нормализации отношений шаги.

Они также отметили важность продолжения конструктивного диалога и выразили готовность поддержать меры по укреплению доверия на парламентском уровне.

Проходит встреча между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

Как сообщает Report, встреча проходит в Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.