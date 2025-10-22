Лига чемпионов УЕФА:Завершился первый тайм матча «Атлетик» - «Карабах» - ОБНОВЛЕНО
Завершился первый тайм матча "Атлетик" (Бильбао, Испания) - "Карабах".
В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, проходящем на стадионе "Сан-Мамес", команды обменялись голами.
Встречу обслуживает арбитр ФИФА из Хорватии Игор Паяч.
В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетико" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" сравнялся счёт.
В матче на стадионе "Сан-Мамес" гости восстановили "статус-кво" - 1:1.
На 40-й минуте отличился Горка Курусета.
В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетик" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" был открыт счет.
В игре, проходящей на стадионе "Сан-Мамес", азербайджанский клуб забил гол.
На 1-й минуте отличился Леандро Андраде.
21:10
В Испании стартовал матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами «Атлетик» и «Карабах».
Матч, проходящий на стадионе «Сан-Мамес», начался в 20:45 по бакинскому времени.
Игру судит хорватский арбитр ФИФА Игорь Паяч.
20:40
Объявлены стартовые составы команд «Атлетик» и «Карабах» на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в испанском Бильбао.
Команды выйдут на поле стадиона «Сан-Мамес» в 20:45 в следующих составах:
«Атлетик»: Унаи Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Ойан Сансет, Алехандро Рего, Микель Хаурегисар, Нико Уильямс, Горка Гурусета, Иньяки Уильямс, Эмерик Ляпорт.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Кади Борхес, Педро Бикалью, Абдулла Зубир (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Нариман Ахундзаде.