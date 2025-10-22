Лига чемпионов УЕФА:Завершился первый тайм матча «Атлетик» - «Карабах» - ОБНОВЛЕНО

Завершился первый тайм матча "Атлетик" (Бильбао, Испания) - "Карабах".

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, проходящем на стадионе "Сан-Мамес", команды обменялись голами.

21:35

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетико" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" сравнялся счёт.

В матче на стадионе "Сан-Мамес" гости восстановили "статус-кво" - 1:1.

На 40-й минуте отличился Горка Курусета.

21:15

В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетик" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" был открыт счет.

В игре, проходящей на стадионе "Сан-Мамес", азербайджанский клуб забил гол.

На 1-й минуте отличился Леандро Андраде.

21:10

В Испании стартовал матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами «Атлетик» и «Карабах».

Матч, проходящий на стадионе «Сан-Мамес», начался в 20:45 по бакинскому времени.

20:40

Объявлены стартовые составы команд «Атлетик» и «Карабах» на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в испанском Бильбао.

Команды выйдут на поле стадиона «Сан-Мамес» в 20:45 в следующих составах:

«Атлетик»: Унаи Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Ойан Сансет, Алехандро Рего, Микель Хаурегисар, Нико Уильямс, Горка Гурусета, Иньяки Уильямс, Эмерик Ляпорт.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Кади Борхес, Педро Бикалью, Абдулла Зубир (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Нариман Ахундзаде.