Президент США Дональд Трамп не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками последним нефти из России.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американский лидер заявил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

"Я хочу быть добрым по отношению к Китаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он пошлины против Пекина в связи с тем, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Китая.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%.

В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Источник: РИА Новости