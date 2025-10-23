 Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без реваншистов | 1news.az | Новости
Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без реваншистов

Фарида Багирова16:57 - Сегодня
Азербайджан в очередной раз подтвердил твердую приверженность установлению прочного мира и стабильности в регионе, предоставив Армении шанс выйти из многолетней экономической изоляции.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. И первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, 21 октября в Астане.

Ереван воспринял жест Баку с воодушевлением – премьер Армении Никол Пашинян выразил главе Азербайджанского государства признательность за этот шаг.

Однако внутри самой Армении по-прежнему сохраняются силы, которые сознательно саботируют любые позитивные инициативы и пытаются сорвать процесс нормализации. Упорно придерживаясь политики вражды, реваншистские круги готовы пойти на все, лишь бы вновь погрузить страну в прошлое конфронтации и изоляции. Их политическая стратегия выстроена на желании удержать влияние в армянском обществе и выбраться из свалки истории. Рассматривая подпитку враждебности и напряженности как условие для своего выживания, они изо всех сил противодействуют любым шагам, направленным на мир и сотрудничество в регионе.

Во главе этих провокационных авантюр стоят Роберт Кочарян и Серж Саргсян, непосредственно руководившие военными преступлениями против Азербайджана, и чьи реваншистские амбиции устремлены не на благо армянского народа, а исключительно на возвращение к политической власти. Эти политические интриганы сознательно разжигают националистические настроения и страх, в том числе, спекулируя на факторе «карабахских армян», чтобы вновь подчинить себе часть общества и вернуть утраченные позиции. Последствия такой перспективы, несущей серьезные угрозы стабильности Армении, вполне очевидны.

Значительную роль в их стратегии играет и Церковь, которая традиционно занимает важное место в армянском обществе и нередко служит рычагом влияния на общественное мнение и - вопреки недопустимости этого - на политические процессы.

В еще более широком контексте к реваншистским тенденциям в Армении, наряду с так называемым «карабахским кланом» и церковными кругами, причастны также армянская олигархия в России и влиятельные представители армянской диаспоры. В стремлении сформировать параллельные центры влияния, они нацелены на усиление раскола в обществе. Эта узкая коалиция формирует консервативный фронт, нацеленный на блокирование мирных инициатив и тем самым толкающий Армению в пропасть регресса и упадка.

На неспособность оппозиции осознать новые реалии прямо указал премьер-министр Никол Пашинян. Выступая 22 октября на заседании парламента, Пашинян заявил, что оппозиция не знает Армению и чувствует себя уверенно только в условиях внутреннего кризиса. По его словам, критика в его адрес связана с тем, что оппозиционные силы продвигают не собственную повестку, а интересы внешних игроков. При этом он не уточнил, о каких именно силах идет речь. «Они просто не могут существовать рядом со страной, которая не разрушается. Это инстинкт самосохранения. Чтобы они могли быть, должен существовать сценарий разрушения Армении», - сказал Пашинян, отметив, что оппозиция не знает Армению и живет в другом фильме.

Такой диагноз со стороны премьера наглядно показывает, что для оппозиции блокирование мирных инициатив и дестабилизация – это способ политического выживания.

Сегодня перед Арменией открываются реальные возможности для прогресса и полноценной интеграции в региональные процессы. Главное препятствие на этом пути - радикальные установки и реваншистские настроения. Лишь их преодоление способно открыть дорогу к политической стабильности и долгосрочному экономическому развитию.

Продолжать погружаться в конфронтацию и политическую нестабильность, неизбежно приходя к новым потерям и углублению внутренних кризисов, или же избавиться от реваншистских тенденций и, воспользовавшись протянутой Азербайджаном рукой, стать устойчивым, процветающим государством, ориентированным на мир и региональное развитие – вот стратегический выбор, который предстоит сделать самой Армении.

Точка зрения

