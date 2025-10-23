МВД призывает водителей следить за скоростью и внимательнее относиться к радарам - ВИДЕО
Министерство внутренних дел АР вновь призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение культуры вождения и устранение факторов, способствующих авариям, являются основными направлениями деятельности МВД.
В ДТП серьёзную угрозу жизни людей представляют превышение скорости и безответственные действия, такие как снижение скорости при приближении к радарам с последующим её увеличением, отмечают в пресс-службе МВД.
Подчеркивается, что необходимо помнить, что радар - это своего рода ремень безопасности для водителя: устройство, определяющее скорость на дороге, защищающее жизнь и предупреждающее об опасности.
«Каждое решение, которое вы принимаете за рулём, влияет не только на вашу судьбу, но и на жизнь окружающих.
Чем выше скорость, тем серьёзнее последствия ошибки или невнимательности. Размещённые на дорогах радары существуют для того, чтобы сказать вам: «Стоп, подумай, двигайся безопасно», - подчеркивают в МВД.