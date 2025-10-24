Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила обгона - ВИДЕО

Одним из основных условий обеспечения безопасности дорожного движения является соблюдение правил обгона - маневр обгона должен выполняться только в разрешённых, безопасных местах, где обеспечена хорошая видимость.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям, в котором подчеркивается, что наблюдения показывают, что некоторые водители, не учитывая эти требования, пытаются совершать обгон в неустановленных местах. В таких случаях резко возрастает риск столкновения с транспортными средствами, движущимися навстречу, что нередко приводит к трагическим последствиям.

В дорожной полиции подчеркивают, что не следует забывать, что дорожные знаки и разметка устанавливаются не случайно - каждый из них направлен на обеспечение безопасности участников движения, снижение риска аварий и сохранение человеческой жизни. Отмечается, что обгон в неустановленном месте - это не просто административное нарушение, а безответственное поведение, создающее серьёзную угрозу жизни других участников дорожного движения.

«Ещё раз обращаем внимание водителей на то, что обгон следует выполнять только в тех случаях, когда на встречной полосе отсутствуют транспортные средства, видимость достаточна и манёвр можно завершить безопасно, а также на участках дороги, где это не запрещено законом. Не забывайте, что безопасное движение возможно только при соблюдении правил», - говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.