Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку»

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали "мирную сделку".

Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

Накануне полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в присутствии президента США Дональда Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима главы правительств Камбоджи и Таиланда подписали совместную декларацию.

Трамп сообщил, что Малайзия и другие азиатские страны направят наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня между Таиландом и Камбодже.

"Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым", - отметил он. Трамп подчеркнул, что "мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней".

Он также рассказал, что в рамках договоренности будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных.

Источник: ТАСС