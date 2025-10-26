РКК объявила о полном выводе сил из Турции

Турецкие СМИ сообщили о том, что террористическая организация РКК сегодня объявит о полном выводе своих формирований с турецкой территории.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик подтвердил это сообщение.

"Решение РПК о выводе своих формирований из Турции и объявление об их новых шагах в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути к Турции без терроризма. Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах к разоружению - это прогресс, соответствующий нашей главной цели - свободной от террора Турции", - написал Челик в соцсети Х.

Источник: ТАСС