Ночная атакана Киев: погибли три, пострадали 27 человек - ОБНОВЛЕНО

Три человека погибли и 27 пострадали в результате ночной атаки вражеских ударных дронов на Киев.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"В Деснянском районе, по предварительной информации погибли три человека и 27 пострадали (из них 6 детей). Обломки упали на 9-этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. Произошло возгорание нескольких квартир и распространением пожара на балконы с 4 по 7 этажи. Пожар уже ликвидировали", - заявил он в телеграм-канале.

09:00

В ночь на 26 октября российская армия провела массированную атаку беспилотников на Киев.

В результате атаки в столице был пожар, в общей сложности пострадали 26 человек, среди которых шестеро детей.

По данным Воздушных сил ВСУ, в 02:23 в направлении Киева двигалась группа ударных беспилотников. Через несколько минут в столице объявили тревогу. Удары наносились в основном по Деснянскому и Оболонскому районам. К месту происшествия были привлечены спасатели и медицинские бригады.

Источник: РБК Украина