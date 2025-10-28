 Новые подробности исчезновения Турала Султанова - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Новые подробности исчезновения Турала Султанова - ФОТО

Фаига Мамедова14:45 - Сегодня
Новые подробности исчезновения Турала Султанова - ФОТО

Стали известны новые подробности, связанные с исчезновением Турала Султанова, работавшего врачом на судне.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала его двоюродная сестра, журналист Аганиса Султан.

Она заявила, что от Турала Султанова нет вестей уже 31 день: «Наша семья, отец и мать Турала, переживают очень тяжелые дни. Что произошло в тот день на судне, почему Турал упал в море? Будучи профессиональным пловцом, почему он не спасся или его не спасли? Что зафиксировали камеры видеонаблюдения в момент происшествия? Турал сам выбрал работу в море. Самым большим желанием его отца-врача было, чтобы Турал продолжил учебу и работу в Германии, стал известным доктором. Конечно, он с уважением относился и к выбору сына. Море было для Турала вторым домом, вид из окна его только что купленной квартиры тоже выходил на море».

Аганиса Султан отметила, что за день до исчезновения Турал разговаривал со своей матерью, Айгюн ханум. Говорил он с ней как обычно, сказал, что все хорошо.

По словам А.Султан, 27 сентября, когда его отец пришел с работы, ему позвонили из клиники Лейлы Шихлинской, где Турал работал врачом, и сообщили о таком происшествии:

«Несколько дней я не осмеливалась что-либо сказать или утешить своего дядю, который дал здоровье тысячам, десяткам тысяч людей».

Аганиса Султан отметила, что после того, как судно, на котором работал врач Турал, прибыло к берегу, семье были показаны кадры с камер.

Как сообщила А.Султан мама Турала Султанова, Айгюн ханум: «Есть кадры сзади, снятые очень издалека. Когда мы попросили записи спереди, они сказали, что у них есть только это. Он идет сзади, поднимается на палубу, падает в море, видно, как он плывет, через 3 минуты спускают спасательные шлюпки. Нам говорят: разве вы не узнаёте своего сына по одежде со спины? Зачем мой сын стал бы бросаться в море, что стало причиной? Почему нет видеозаписей, снятых спереди, крупным планом? Мой сынок с 17 лет днями и ночами учился за границей, развивался, учил языки. Последним, пятым языком, который он учил, был испанский. Он занимался спортом, был профессиональным пловцом, умел плавать в море даже в волнах, в самую плохую погоду. Он прыгал с парашютом, новые спортивные тренажеры, которые он купил и поставил дома, стоят нераспакованные, он сам собирался их открыть. Хоть у него и была квартира, он купил новую, с видом на море. Он сказал мне заказать кухонную мебель по своему вкусу, после возвращения с моря мы вместе выберем предметы интерьера. У моего Турала были мечты, а нашей мечтой был Турал. Я мечтала увидеть помолвку, его свадьбу, а теперь тоскую по его голосу, его дыханию, по нему самому. На улице холодно, мой сынок мёрзнет в море...»

А.Султан сообщила, что по информации, имеющейся у семьи, за день до происшествия Турал разговаривал по телефону с клиникой Лейлы Шихлинской:

«Что произошло в тот день там, почему Турал звонил в клинику, о чём говорил, что случилось потом? Мы ничего не знаем. Если он собирался покончить жизнь самоубийством (что мы категорически отрицаем), зачем он снял обувь, в которой работал в море, и положил телефон рядом с собой? Вопросов много. Нашего Турала нет уже 31 день».

Поделиться:
411

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ...

Общество

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Ряд районов Баку останутся без газа

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Последние новости

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

Сегодня, 18:17

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодня, 18:12

Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Сегодня, 18:08

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:05

Эрдоган: Турция в тройке лидеров среди стран в производстве беспилотников

Сегодня, 17:42

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Оман

Сегодня, 17:40

Турецкой армии передан первый отечественный танк Altay

Сегодня, 17:36

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

Сегодня, 17:35

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Сегодня, 17:28

Водитель остановил автобус посреди дороги и закурил

Сегодня, 17:04

Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

Сегодня, 16:57

Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

Сегодня, 16:50

Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

Сегодня, 16:45

Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

Сегодня, 16:42

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10