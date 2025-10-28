Новые подробности исчезновения Турала Султанова - ФОТО

Стали известны новые подробности, связанные с исчезновением Турала Султанова, работавшего врачом на судне.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала его двоюродная сестра, журналист Аганиса Султан.

Она заявила, что от Турала Султанова нет вестей уже 31 день: «Наша семья, отец и мать Турала, переживают очень тяжелые дни. Что произошло в тот день на судне, почему Турал упал в море? Будучи профессиональным пловцом, почему он не спасся или его не спасли? Что зафиксировали камеры видеонаблюдения в момент происшествия? Турал сам выбрал работу в море. Самым большим желанием его отца-врача было, чтобы Турал продолжил учебу и работу в Германии, стал известным доктором. Конечно, он с уважением относился и к выбору сына. Море было для Турала вторым домом, вид из окна его только что купленной квартиры тоже выходил на море».

Аганиса Султан отметила, что за день до исчезновения Турал разговаривал со своей матерью, Айгюн ханум. Говорил он с ней как обычно, сказал, что все хорошо.

По словам А.Султан, 27 сентября, когда его отец пришел с работы, ему позвонили из клиники Лейлы Шихлинской, где Турал работал врачом, и сообщили о таком происшествии:

«Несколько дней я не осмеливалась что-либо сказать или утешить своего дядю, который дал здоровье тысячам, десяткам тысяч людей».

Аганиса Султан отметила, что после того, как судно, на котором работал врач Турал, прибыло к берегу, семье были показаны кадры с камер.

Как сообщила А.Султан мама Турала Султанова, Айгюн ханум: «Есть кадры сзади, снятые очень издалека. Когда мы попросили записи спереди, они сказали, что у них есть только это. Он идет сзади, поднимается на палубу, падает в море, видно, как он плывет, через 3 минуты спускают спасательные шлюпки. Нам говорят: разве вы не узнаёте своего сына по одежде со спины? Зачем мой сын стал бы бросаться в море, что стало причиной? Почему нет видеозаписей, снятых спереди, крупным планом? Мой сынок с 17 лет днями и ночами учился за границей, развивался, учил языки. Последним, пятым языком, который он учил, был испанский. Он занимался спортом, был профессиональным пловцом, умел плавать в море даже в волнах, в самую плохую погоду. Он прыгал с парашютом, новые спортивные тренажеры, которые он купил и поставил дома, стоят нераспакованные, он сам собирался их открыть. Хоть у него и была квартира, он купил новую, с видом на море. Он сказал мне заказать кухонную мебель по своему вкусу, после возвращения с моря мы вместе выберем предметы интерьера. У моего Турала были мечты, а нашей мечтой был Турал. Я мечтала увидеть помолвку, его свадьбу, а теперь тоскую по его голосу, его дыханию, по нему самому. На улице холодно, мой сынок мёрзнет в море...»

А.Султан сообщила, что по информации, имеющейся у семьи, за день до происшествия Турал разговаривал по телефону с клиникой Лейлы Шихлинской:

«Что произошло в тот день там, почему Турал звонил в клинику, о чём говорил, что случилось потом? Мы ничего не знаем. Если он собирался покончить жизнь самоубийством (что мы категорически отрицаем), зачем он снял обувь, в которой работал в море, и положил телефон рядом с собой? Вопросов много. Нашего Турала нет уже 31 день».