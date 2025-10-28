Роман Багдасарян для 1news.az: Армения выходит из тени «карабахского клана»

Армянский журналист, блогер и автор информационной платформы «В центре объектива» Роман Багдасарян в интервью 1news.az рассказал о ключевых тенденциях, определяющих политическую жизнь современной Армении - от трансформации общественного сознания до изменения внешнеполитической повестки.

По словам эксперта, на фоне приближающихся парламентских выборов страна постепенно отказывается от риторики прошлого, основанной на реваншизме и манипуляциях «карабахского клана». Сегодня в центре внимания армянского общества - мир, стабильность и развитие, что отражает запрос на обновление и прагматичный взгляд в будущее.

- Как бы Вы охарактеризовали нынешнюю политическую атмосферу в Армении? Насколько армянское общество готово к реальному миру с Азербайджаном?

- Политическая ситуация в Армении сегодня во многом определяется приближающимися парламентскими выборами. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток и усиливает эмоциональный фон в обществе.

Важно понимать, что прежние власти Армении - так называемый «карабахский клан» - долгие годы существовали за счет коррупционных схем, присвоения государственных средств и эксплуатации карабахской темы. Сегодня же повестка изменилась: речь идет о невмешательстве во внутренние дела соседних государств, признании их территориальной целостности и необходимости жить за счет собственного труда, а не за счет искусственно созданных источников дохода.

В этом контексте нынешняя политическая атмосфера в Армении представляется достаточно естественной, рациональной и понятной.

Что касается готовности армянского общества к миру с Азербайджаном, то я убежден, что подавляющее большинство - порядка 85–90 процентов - действительно к этому готовы. И в этом я абсолютно уверен.

- Как Вы оцениваете действия оппозиционных сил? Можно ли говорить о наличии у них четкой политической программы, или все сводится к борьбе за власть?

- Следует понимать, что в Армении фактически отсутствует полноценная оппозиция. Большая часть бывших властей - это люди с криминальным прошлым, причастные к преступлениям и убийствам; у них нет ничего святого, и именно поэтому они представляют опасность.

У этих сил отсутствует какая-либо четкая программа или конструктивная повестка. Армянский народ, обладающий мудростью, прекрасно это понимает и поддерживает действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционные нарративы остаются непонятными для большинства населения, которое, благодаря своему разуму, не поддается провокационным лозунгам.

- Почему, на Ваш взгляд, часть армянского общества до сих пор воспринимает само слово «мир» с Азербайджаном как угрозу?

- Более 30 лет две страны находились в состоянии войны. Не стоит забывать, сколько людей было убито с обеих сторон. Невозможно сразу выстроить доверительные отношения с другим народом - это естественно. Люди напуганы, многие не имеют возможности глубоко анализировать ситуацию и часто руководствуются эмоциями, поскольку десятилетиями находились под влиянием пропаганды.

- Какую роль, на Ваш взгляд, сегодня играет гражданское общество в Армении? Имеет ли оно реальное влияние на процессы принятия решений, или же чаще становится инструментом политических игр?

- Гражданское общество в Армении не является инструментом политических игр - оно действует, исходя из собственных принципов и интересов. Его роль действительно значительна. В стране есть демократия и свобода слова, что, безусловно, дает гражданскому обществу возможность влиять на процессы.

В то же время, такая свобода не всегда играет на пользу: оппозиция порой позволяет себе наглость и может переходить границы закона. Тем не менее, на сегодняшний день влияние гражданского общества в Армении остается заметным и значимым.

- В этом контексте как Вы оцениваете недавний визит представителей гражданского общества Азербайджана в Ереван? Можно ли считать его шагом к укреплению доверия?

- Я положительно оцениваю недавний визит представителей гражданского общества Азербайджана в Ереван и считаю, что такие встречи следует проводить чаще. Это, безусловно, шаг к укреплению доверия между странами.

Всего десять человек - по пять с каждой стороны - встретились лично, смотрели друг другу в глаза, слушали собеседников. Не могу точно сказать, услышали ли они друг друга полностью, но сам факт диалога уже важен. Это гораздо лучше, чем оставаться по разные стороны границы и создавать представления друг о друге лишь через СМИ и слухи. Уверен, что такие контакты принесут свои плоды.

- Каковы, на Ваш взгляд, шансы действующей власти на предстоящих выборах?

- В этом даже не стоит сомневаться - они, безусловно, победят. Их шансы огромны. Армянский народ - мудрый и объективно оценивает работу Пашиняна, а также тот объем задач, который он выполняет, включая внутренние дела страны.

- Вас знают как человека, не боящегося говорить правду. Насколько сегодня в Армении рискованно иметь отличное мнение?

- Это рискованно. В стране по-прежнему действует большое количество представителей криминальных структур - в том числе так называемого «карабахского клана». Есть судьи и следователи, которые за деньги работают на определенных олигархов, например, на Самвела Карапетяна.

Говорить правду в Армении действительно опасно. Лично для меня это риск - я не могу быть уверен, какой судья или следователь завтра может выступить против меня по чьему-либо заказу. Следует понимать, что часть судебной системы коррумпирована, и они могут предпринять любые действия.

Конечно, агрессивный тон со стороны бандитов и преступников вызывает опасения, но я стараюсь не обращать на это внимания и продолжаю выполнять свою работу.

- И наконец, если бы у Вас была возможность обратиться к армянскому обществу одной фразой, что бы Вы сказали?

- Я всегда говорю одно и то же, и могу повторить это снова: призываю армянское общество спокойно работать, поддерживать диалог со всеми соседями, быть уверенным в себе и стремиться к большим достижениям. То же самое я желаю и всем соседним народам, включая Азербайджан.