Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС «Шафаг» в Джебраиле - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии построенной на территории Джебраильского района, с 197-го километра автомагистрали Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Республикой Армения, автомобильной дороги, ведущей к солнечной электростанции «Шафаг».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов предоставил информацию главе государства.

Было отмечено, что общая протяженность дороги, строящейся в соответствии с IV технической категорией, составляет 11,5 километра. Ширина двухполосной дороги - 6 метров. Ее строительство осуществлялось в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана в декабре прошлого года.

Отметим, что ввод в эксплуатацию новой дороги будет способствовать повышению безопасности движения транспортных средств, обеспечению комфортного передвижения населения в этом направлении.