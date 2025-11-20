Захарова: Следующая встреча формата «3+3» должна пройти в Баку или Ереване

Следующая встреча формата «3+3» должна пройти в Баку или Ереване.

Как сообщает АПА, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на сегодняшнем брифинге.

Она напомнила, что последний визит министров иностранных дел в этом формате состоялся в октябре 2024 года в Стамбуле.

«Надеемся, что азербайджанские и армянские партнеры оперативно определят очередность проведения встречи — кто организует мероприятие в этом году, а кто — в следующем. Со своей стороны мы поддержим решение наших коллег. В этом году Азербайджан и Армения уже несколько раз проводили двусторонние встречи — в Абу-Даби, Вашингтоне и Душанбе. Такие прямые контакты также помогут решению известного вопроса», — отметила официальный представитель МИД России.