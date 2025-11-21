 Исполнилось 33 года со дня основания партии «Ени Азербайджан» | 1news.az | Новости
Политика

Исполнилось 33 года со дня основания партии «Ени Азербайджан»

First News Media09:17 - Сегодня
Сегодня исполняется 33 года со дня основания партии «Ени Азербайджан».

Как передает АЗЕРТАДЖ, образование партии «Ени Азербайджан» стало исторической необходимостью на фоне сложных общественно-политических процессов, происходивших в нашей стране в конце XX века. В тот период в Азербайджане усиливался политический кризис, росла некомпетентность в государственном управлении, расширялись сепаратистские тенденции, страна оказалась на пороге гражданской войны.

Положение еще более усугублялось агрессией со стороны Армении. Будущее страны, только что восстановившей свою независимость, оказалось под реальной угрозой. В таких условиях народ видел надежду в мудром государственном деятеле, Великом лидере Гейдаре Алиеве, за плечами которого был колоссальный управленческий опыт.

Известные деятели науки и культуры Азербайджана в октябре 1992 года обратились к Общенациональному лидеру с инициативой создания новой политической организации. В письме от 24 октября 1992 года Гейдар Алиев согласился с этим предложением, тем самым, заложив основу нового политического этапа в судьбе Азербайджана.

На учредительной конференции, состоявшейся 21 ноября 1992 года в Нахчыване, было объявлено об официальном создании партии «Ени Азербайджан». Это событие сыграло решающую роль в определении дальнейшего пути развития Азербайджана. В тот период хаос, экономический спад, политические разногласия и последствия войны создали серьезную угрозу государственности. С возвращением Общенационального лидера на политическую арену начался процесс спасения народа и Азербайджан вступил на путь стабильности и развития.

С возвращением к власти Великого лидера Гейдара Алиева была предотвращена гражданская конфронтация, укреплены основы государственности, перестроена система управления. В короткие сроки в стране была обеспечена стабильность, заложены основы экономических реформ, укреплены позиции Азербайджана на международной арене. Широкая поддержка партии «Ени Азербайджан» стала ярким отражением безграничного доверия народа к Общенациональному лидеру.

В истории государственного строительства независимого Азербайджана период 1993-2003 годов запомнился как особый этап. В эти годы был заключен «Контракт века», запущен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, оживилась экономика страны, армейское строительство вступило в новый этап. Азербайджан зарекомендовал себя на международной арене как надежный партнер.

Разработанная Гейдаром Алиевым стратегия развития сегодня составляет основной идеологический фундамент независимого Азербайджана, а благодаря последовательной политике Президента Ильхама Алиева наша страна стала лидером региона.

В этом контексте такие стратегические проекты, как Зангезурский коридор, соединяющий Нахчыван с основными территориями Азербайджана и обеспечивающий прямой выход в Европу и Центральную Азию, а также Южный газовый коридор, гарантирующий энергетическую безопасность континента, имеют чрезвычайно важное значение, превращая нашу страну в важного геополитического актора не только на Кавказе, но и в Азии, и на Ближнем Востоке.

Сегодня партия «Ени Азербайджан», в которой состоят около 800 тыс. человек, является крупнейшей политической организацией страны. Преобладание молодежи в ее рядах является показателем курса партии, ориентированного на будущее. Именно эта молодежь сыграла большую роль в достижении великой Победы в Отечественной войне. В результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и положил конец почти тридцатилетней оккупации.

Таким образом, идеологическая линия ПЕА, сформированная на основе стратегии Великого лидера, предполагает не только внутреннее развитие, но и укрепление международных позиций Азербайджана, а также превращение страны в мощный транзитный центр. Сегодня, в условиях новых геополитических реалий, сложившихся после Карабахской Победы, партия «Ени Азербайджан» под руководством ее Председателя, Президента Ильхама Алиева уверенно движется к еще более светлому будущему.

