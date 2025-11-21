Исполнилось 33 года со дня основания партии «Ени Азербайджан»
Сегодня исполняется 33 года со дня основания партии «Ени Азербайджан».
Как передает АЗЕРТАДЖ, образование партии «Ени Азербайджан» стало исторической необходимостью на фоне сложных общественно-политических процессов, происходивших в нашей стране в конце XX века. В тот период в Азербайджане усиливался политический кризис, росла некомпетентность в государственном управлении, расширялись сепаратистские тенденции, страна оказалась на пороге гражданской войны.
Положение еще более усугублялось агрессией со стороны Армении. Будущее страны, только что восстановившей свою независимость, оказалось под реальной угрозой. В таких условиях народ видел надежду в мудром государственном деятеле, Великом лидере Гейдаре Алиеве, за плечами которого был колоссальный управленческий опыт.
Известные деятели науки и культуры Азербайджана в октябре 1992 года обратились к Общенациональному лидеру с инициативой создания новой политической организации. В письме от 24 октября 1992 года Гейдар Алиев согласился с этим предложением, тем самым, заложив основу нового политического этапа в судьбе Азербайджана.
На учредительной конференции, состоявшейся 21 ноября 1992 года в Нахчыване, было объявлено об официальном создании партии «Ени Азербайджан». Это событие сыграло решающую роль в определении дальнейшего пути развития Азербайджана. В тот период хаос, экономический спад, политические разногласия и последствия войны создали серьезную угрозу государственности. С возвращением Общенационального лидера на политическую арену начался процесс спасения народа и Азербайджан вступил на путь стабильности и развития.
С возвращением к власти Великого лидера Гейдара Алиева была предотвращена гражданская конфронтация, укреплены основы государственности, перестроена система управления. В короткие сроки в стране была обеспечена стабильность, заложены основы экономических реформ, укреплены позиции Азербайджана на международной арене. Широкая поддержка партии «Ени Азербайджан» стала ярким отражением безграничного доверия народа к Общенациональному лидеру.
В истории государственного строительства независимого Азербайджана период 1993-2003 годов запомнился как особый этап. В эти годы был заключен «Контракт века», запущен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, оживилась экономика страны, армейское строительство вступило в новый этап. Азербайджан зарекомендовал себя на международной арене как надежный партнер.
Разработанная Гейдаром Алиевым стратегия развития сегодня составляет основной идеологический фундамент независимого Азербайджана, а благодаря последовательной политике Президента Ильхама Алиева наша страна стала лидером региона.
В этом контексте такие стратегические проекты, как Зангезурский коридор, соединяющий Нахчыван с основными территориями Азербайджана и обеспечивающий прямой выход в Европу и Центральную Азию, а также Южный газовый коридор, гарантирующий энергетическую безопасность континента, имеют чрезвычайно важное значение, превращая нашу страну в важного геополитического актора не только на Кавказе, но и в Азии, и на Ближнем Востоке.
Сегодня партия «Ени Азербайджан», в которой состоят около 800 тыс. человек, является крупнейшей политической организацией страны. Преобладание молодежи в ее рядах является показателем курса партии, ориентированного на будущее. Именно эта молодежь сыграла большую роль в достижении великой Победы в Отечественной войне. В результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и положил конец почти тридцатилетней оккупации.
Таким образом, идеологическая линия ПЕА, сформированная на основе стратегии Великого лидера, предполагает не только внутреннее развитие, но и укрепление международных позиций Азербайджана, а также превращение страны в мощный транзитный центр. Сегодня, в условиях новых геополитических реалий, сложившихся после Карабахской Победы, партия «Ени Азербайджан» под руководством ее Председателя, Президента Ильхама Алиева уверенно движется к еще более светлому будущему.