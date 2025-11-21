Министр: Если учитель рассматривает школу как источник клиентской базы, для меня это не учитель

Если учитель рассматривает школу как источник клиентской базы, для меня это не учитель.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в программе «Центр внимания» на «İTV».

«Если учитель преподает в 6 классе и думает, что из каждого класса 15 детей будут обращаться к нему за частными уроками, и это повысит его уровень жизни, такой человек для меня не является учителем. Учитель приходит в школу, получает зарплату, но отдачу он должен давать непосредственно в классе. Кто хочет, может работать в частном секторе после уроков — это право каждого гражданина. Но для учителя, работающего в государственном секторе, основной целью не должно быть увеличение личного дохода, а служение школе и детям. Если кто-то нарушает эти принципы и ставит личную выгоду выше интересов школы, это уже не позиция учителя. Профессия учителя требует совести, ответственности и правильного отношения к делу», — подчеркнул министр.

Эмин Амруллаев добавил, что основное ожидание от учителя измеряется его отношением к детям.

«Мы никогда не говорим, что учитель обязательно должен набрать 60 баллов на сертификации. Дело не только в баллах. Например, учитель каждый день приносит одному ребенку 5 баллов, другому — 10. Это символическая сторона деятельности. Основное, чего мы ждем от школьного учителя, — это отношение к ребенку, а не стопроцентное знание. У нас есть люди, посвятившие свою жизнь школе и ученикам. Именно таких учителей мы хотим найти и вернуть в школы», - сказал он.