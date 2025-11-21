 Министр: Если учитель рассматривает школу как источник клиентской базы, для меня это не учитель | 1news.az | Новости
Общество

Министр: Если учитель рассматривает школу как источник клиентской базы, для меня это не учитель

First News Media00:20 - Сегодня
Если учитель рассматривает школу как источник клиентской базы, для меня это не учитель.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в программе «Центр внимания» на «İTV».

«Если учитель преподает в 6 классе и думает, что из каждого класса 15 детей будут обращаться к нему за частными уроками, и это повысит его уровень жизни, такой человек для меня не является учителем. Учитель приходит в школу, получает зарплату, но отдачу он должен давать непосредственно в классе. Кто хочет, может работать в частном секторе после уроков — это право каждого гражданина. Но для учителя, работающего в государственном секторе, основной целью не должно быть увеличение личного дохода, а служение школе и детям. Если кто-то нарушает эти принципы и ставит личную выгоду выше интересов школы, это уже не позиция учителя. Профессия учителя требует совести, ответственности и правильного отношения к делу», — подчеркнул министр.

Эмин Амруллаев добавил, что основное ожидание от учителя измеряется его отношением к детям.

«Мы никогда не говорим, что учитель обязательно должен набрать 60 баллов на сертификации. Дело не только в баллах. Например, учитель каждый день приносит одному ребенку 5 баллов, другому — 10. Это символическая сторона деятельности. Основное, чего мы ждем от школьного учителя, — это отношение к ребенку, а не стопроцентное знание. У нас есть люди, посвятившие свою жизнь школе и ученикам. Именно таких учителей мы хотим найти и вернуть в школы», - сказал он.

