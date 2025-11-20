Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей.

Как сообщает Report, об этом в эфире программы "В центре внимания" Общественного телевидения (İTV) заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, цель нового механизма заключается в расширении возможностей деятельности учителя, и это не означает, что преподаватель должен оставаться в школе до 18:00.

"В настоящее время понятие "учитель на полную ставку" регулируется только как 30-36-часовая недельная нагрузка, но конкретного механизма нет. Мы же видим эту работу как реальную 30-36-часовую рабочую модель. Какие возможности создает эта модель для учителя? Он не должен ограничиваться только преподаванием 18-24 часов. Помимо учебной нагрузки, он может осуществлять дополнительную деятельность для учеников, школы и качества образования. Может посещать уроки других учителей и проводить наблюдения, давать методические рекомендации коллегам, если он очень хороший учитель, может быть наставником для молодых учителей, давать методические предложения, связанные с дополнительной деятельностью учеников, организовывать внеклассную работу, готовить различные конкурсы, олимпиады, если он учитель физкультуры, может организовывать школьные турниры. Эта деятельность фактически выполняется в настоящее время, но выполняется бесплатно. Например, учитель физкультуры проводит турнир в школе, но мы не платим за эту работу. Почему? Потому что его рабочее время рассчитывается только по учебной нагрузке. В новой модели за эту деятельность будет выплачиваться вознаграждение", - сказал Э. Амруллаев.

Министр считает, что более длительное пребывание учителя в школе и оплата дополнительной работы окажут только положительное влияние на образование в стране.

"Например, учитель физкультуры сможет больше работать с талантливыми детьми, организовывать дополнительные занятия и тренировки, вносить реальный вклад в их развитие", - отметил он.

По словам министра, поэтапно будет создано 20 тысяч штатных преподавательских мест на полную ставку:

"У нашего учителя даже нет места, где можно посидеть. В лучшем случае есть учителя с собственным классом, у которых много учебных часов. У преподавателя с 12-13 часами уроков нет своего рабочего кабинета. Поэтому когда мы говорим о повышении благосостояния учителя, мы подразумеваем, в первую очередь, повышение его зарплаты, затем повышение его приверженности работе, мотивации и улучшение условий труда".

Э. Амруллаев заявил, что если месячная зарплата учителя, перешедшего на полную ставку, будет в два раза выше средней зарплаты, и 20 тысяч учителей будут получать эту зарплату, то это станет началом коренных реформ в образовании.

"Учитель на полной ставке будет работать 30-36 часов в неделю, из которых 18-24 часа будут посвящены преподаванию. Конечно, это часть всех учителей, остальные учителя будут продолжать преподавать на почасовой основе. Потому что мы не сможем перевести маленькие школы на эту систему, речь идет о больших школах", - подчеркнул министр.