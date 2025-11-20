В Баку состоялось 2-е заседание министров юстиции государств-членов ОТГ

20 ноября в Баку состоялось заседание министров юстиции государств-членов Организации тюркских государств.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, гости сначала на Аллее почетного захоронения посетили могилу Великого лидера, а также Шехидляр хиябаны и Парк Победы, почтив память наших шехидов.

В заседании, прошедшем под председательством министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова, приняли участие министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов, министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, заместитель министра юстиции Кыргызстана Искандер Сыдыгалиев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В рамках заседания обсуждался ход реализации работы по направлениям, предусмотренным Астанинской декларацией, подписанной 9 сентября 2024 года, была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в области права и правосудия, а также развития обмена опытом между государствами-членами.

На мероприятии были представлены работа и передовой опыт государств-членов по цифровой трансформации и применению инновационных решений в сфере права и правосудия в соответствии с положениями Астанинской декларации. Отмечалось, что комплексная и функциональная система электронного правосудия повышает качество услуг, упрощает процессы и способствует формированию удобной для пользователей среды, а также рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи вниманию участников была представлена деятельность Экспертной группы по подготовке проекта многостороннего Соглашения о правовой помощи по гражданским делам между министерствами юстиции государств-участников ОТГ по инициативе Азербайджана, а также работа Рабочей группы по созданию Централизованной сети судебной экспертизы. Участники встречи договорились о проведении 3-й встречи министров юстиции государств-участников ОТГ в Турции в 2026 году.

Гости выразили глубокую благодарность министру юстиции Фариду Ахмедову за организацию встречи на высоком уровне и высоко оценили искреннее гостеприимство азербайджанской стороны.

Напомним, что первая встреча министров юстиции государств-членов ОТГ состоялась в прошлом году в Астане.