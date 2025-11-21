Лейла Алиева поделилась публикацией о Международном фестивале STEAM Азербайджан - ВИДЕО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и невестка Президента Азербайджана Алёна Алиева посетили Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который организован проектом STEAM Азербайджан в Бакинском Экспо-центре при поддержке Министерства науки и образования.

Лейла Алиева поделилась кадрами фестиваля на своей официальной странице в социальной сети Instagram.