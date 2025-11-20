Жизнь еще одной девочки, остающейся в приюте, находится под угрозой

Пропала девочка-подросток, проживающая в приюте.

Об этом сообщила председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» (ООДА) Кямаля Агазаде.

По её словам, девочка, лишённая родительской опеки и помещённая в приют для реабилитации, не вернулась домой из школы.

«По факту пропажи информация передана в службу 102 Министерства внутренних дел. Большинство таких детей попадают в реабилитационные программы из-за безразличия или насилия со стороны родителей. Но так как родительские права не ограничены, контакт с семьёй продолжается, если нет прямого преступления против ребёнка. Несколько дней назад отец девочки заявил, что заберёт её домой, но позже передумал и решил, что она останется в приюте до 18 лет», - говорится в сообщении.

Отметим, что отец 16-летней Нурджан, которая накануне скончалась в организации «Чистый мир» для помощи женщинам, за два дня до этого также отказался от неё.

