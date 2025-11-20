 На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания

First News Media20:20 - 20 / 11 / 2025
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания

20 ноября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевшие Анар Джафаров и Рашад Аббасов заявили, что автомобиль, в котором они находились, подорвался на мине, установленной противником в направлении села Марзили Агдамского района, и в результате взрыва они получили различные ранения.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Фейруз Мусаев отметил, что во время проведения бульдозером инженерных работ поблизости села Зар Кяльбаджарского района, техника была обстреляна противником из автоматов. Хотя сам он не пострадал, техника пришла в непригодность.

Потерпевший Исраил Бабаев в своем показании указал, что получил ранения в результате провокации противника на Кяльбаджарско-Зодском направлении.

Другой потерпевший Сафар Гасымов отметил, что в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями, погибло несколько человек. При этом он, Кямал Джавадлы, Немат Багиров, Амрах Гаджизаде и несколько других получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Эльгюн Талыбов заявил, что он и Ровшан Мустафаев получили ранения в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Черектар Агдеринского района.

Потерпевший Мюзамиль Оруджев в своем показании указал, что получил ранения в результате огня, открытого противником из оружия различного калибра в Кяльбаджарском районе.

Потерпевшие Маариф Аббасов, Рамиг Гасанов и Рустам Рустамли в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате провокации противника в селе Дагъюрд Ходжалинского района. М. Аббасов отметил, что он и Мухаммед Керимов получили ранения в результате того, что рядом с ними разорвался минометный снаряд, выпущенный противником. Р. Гасанов получил ранения в результате того, что рядом с ними разорвался артиллерийский снаряд. Сергей Гейбатов погиб на том месте, где он получил ранения.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Вюсал Аббасов отметил, что получил ранение в ногу в результате снайперского огня, открытого противником из города Ханкенди.

В своем заявлении потерпевший Фаган Велиев заявил, что, находясь в Агдамском районе, несмотря на специальный знак, получил ранения, когда машина скорой помощи, в которой он находился, была поражена ракетным снарядом противника.

Ахлияр Мурадов отметил, что получил ранения, упав рядом с взорвавшимся минометным снарядом, выпущенным остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в лесном массиве Агдамского района.

Потерпевший Эльяс Мамедли заявил, что он, Назим Агаев и Рашми Гумматов получили различные телесные повреждения в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником в селе Ханабад Ходжалинского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Джошгун Насиров отметил, что он, Ахлияр Мурадов и Эльгюн Исмаиллы получили ранения в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Ханабад Ходжалинского района.

Потерпевший Эльдар Гусейнов в своих показаниях заявил, что несколько человек, включая его самого, получили ранения, а некоторые другие погибли в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником в направлении горы Фаррух в Ходжалы.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Раджиб Шукюров отметил, что он, Хагани Гулиев и Туран Гасанли получили ранения в результате разорвавшегося рядом с ними минометного снаряда, выпущенного противником на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Судебное заседание продолжилось изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 21 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Поделиться:
647

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Общество

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Обнародована причина смерти дочери Яшара Нури - ОБНОВЛЕНО

Caspian International Hospital прокомментировали информацию о краже денег со счета врача - ОБНОВЛЕНО

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

Последние новости

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30