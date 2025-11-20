В Баку задержаны лица, совершившие кражу с могил шехидов - ФОТО - ВИДЕО

Вчера в полицию поступило заявление о краже личных вещей с могил шехидов Саявуша Келбалыева и Фахри Мамедова на кладбище, расположенном в поселке Бакиxанов Сабунчинского района столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи - 17-летний К.А. и 16-летний В.Г.

Украденные ими с могил гитара, военные ботинки и военный шлем были обнаружены сотрудниками полиции и возвращены семьям шехидов.

По факту происшествия проводится расследование в 13-м отделении Управления полиции Сабунчинского района.