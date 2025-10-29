МИД Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с Днём Республики.
Соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"Мы искренне поздравляем братский народ и государство Турция с 29 октября – 102-й годовщиной основания Турецкой Республики. В этот исторический день мы с глубоким уважением чтим память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также наших шехидов и ветеранов.
Турецкая Республика, ставшая символом мира, справедливости и развития в регионе, а также беспримерного азербайджано-турецкого братства, будет жить вечно и служить примером для будущих поколений. В этот знаменательный день мы желаем братской Турции мира, процветания и прогресса и выражаем уверенность в вечности азербайджано-турецкого единства и братства. С Днём Республики Турции!", – говорится в публикации.
29 Oktyabr - Türkiyə Respublikasının əsasının qoyulmasının 102-ci ildönümü münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik.
Bu tarixi gündə, Türkiyə Respublikasının banisi, dahi Mustafa Kamal Atatürkü, eləcə də Cümhuriyyətin yaradılması uğrunda… pic.twitter.com/lXhoTSKPFp — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2025