 На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:53 - Сегодня
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

11. Круг "20 Января";

12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

14. Улица Зарифы Алиевой;

15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

