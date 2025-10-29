На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
11. Круг "20 Января";
12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
14. Улица Зарифы Алиевой;
15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.