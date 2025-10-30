В Баку состоялось официальное открытие центра продаж люксового жилого комплекса Avenue 8 - ФОТО - ВИДЕО

Баку открылся центр продаж люксового жилого комплекса Avenue 8.

Проект реализуется компаниями Avant Group и Moonwake Investment, а официальным финансовым партнёром выступает PASHA Bank.

Во время открытия гостям впервые был представлен масштабный архитектурный макет комплекса, состоящего из двух башен высотой 27 и 30 этажей, объединённых стилобатом с ландшафтной террасой и развитой клубной инфраструктурой. Архитектурная концепция Avenue 8 отличается редкими для жилых проектов параметрами: панорамным остеклением, высотой потолков 4,5 метра и знаковым Infinity Sky Pool на 31-м этаже с видом на Каспий.

Проект предусматривает формат «свободной планировки», позволяющий будущим резидентам создавать индивидуальные интерьерные решения под собственный образ жизни. Просторный двухуровневый подземный паркинг полностью снимает вопрос парковочных мест в центре города, а закрытый внутренний двор формирует приватное зелёное пространство исключительно для жителей.

Резиденты комплекса смогут воспользоваться широкой инфраструктурой: фитнес- и SPA-зонами, крытым бассейном размером 11×24 м, детским клубом и игровыми комнатами, co-working- и переговорными пространствами, ресторанами и сервисными зонами, йога-гарденом и падел-кортом. Для удобства предусмотрены круглосуточный консьерж-сервис, современные системы безопасности и технология «умный дом».

В открытии приняли участие деловые партнёры, известные блогеры и местные гости, что ещё раз подчеркнуло статусность и эксклюзивность проекта.

Локация комплекса — одна из самых престижных в Баку: в непосредственной близости к Приморскому бульвару, Port Baku, Crescent Mall и Зафар Парк. Такое сочетание архитектуры, концепции и расположения делает Avenue 8 не только местом для жизни, но и привлекательным долгосрочным инвестиционным активом.

Avant Group функционирует на рынке с 2010 года и сегодня располагает строительным портфелем свыше 1,1 млн м². В последние годы компания активно расширяет своё присутствие за пределами страны, реализуя проекты в Грузии, Узбекистане и ОАЭ. Avenue 8 стал следующим шагом в развитии портфеля премиальных городских резиденций девелопера.

Подробно:

www.avenue8.az

https://www.instagram.com/avenue8.az/

На правах рекламы