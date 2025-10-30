Эрдоган и Мерц проводят переговоры в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц проводят переговоры в Анкаре.

Встреча проходит в Президентском комплексе. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате.

По их завершении ожидается совместная пресс-конференция лидеров.

Во время церемонии официальной встречи были выставлены флаги и почётный караул в формах, символизирующих 16 тюркских государств, существовавших на протяжении истории.

Источник: TRT Haber