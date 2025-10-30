 Рейтинг Макрона упал до рекордно низкой отметки | 1news.az | Новости
Рейтинг Макрона упал до рекордно низкой отметки

First News Media16:58 - Сегодня
Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона опустился до самого низкого показателя за все время его пребывания на посту главы государства, свидетельствуют данные опроса компании Verian, которые приводит в четверг Le Figaro.

Поддержка президента упала с 16% в прошлом месяце до 11%. Согласно результатам опроса, 84% респондентов в настоящее время негативно оценивают деятельность французского лидера, остальные 5% затруднились ответить.

В то же время рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню вырос за месяц с 20% до 26%.

Опрос также показал, что 45% французов хотели бы, чтобы председатель правой националистической партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сыграл в ближайшие месяцы и годы важную политическую роль. На втором месте в этом списке идет глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, которую отметили 40% опрошенных. Третье место занимает экс-премьер Франции, председатель правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп с 30% голосов среди респондентов.

Опрос проходил 26-28 октября среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Франции.

Источник: Интерфакс

