Рейтинг Макрона упал до рекордно низкой отметки
Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона опустился до самого низкого показателя за все время его пребывания на посту главы государства, свидетельствуют данные опроса компании Verian, которые приводит в четверг Le Figaro.
Поддержка президента упала с 16% в прошлом месяце до 11%. Согласно результатам опроса, 84% респондентов в настоящее время негативно оценивают деятельность французского лидера, остальные 5% затруднились ответить.
В то же время рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню вырос за месяц с 20% до 26%.
Опрос также показал, что 45% французов хотели бы, чтобы председатель правой националистической партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сыграл в ближайшие месяцы и годы важную политическую роль. На втором месте в этом списке идет глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, которую отметили 40% опрошенных. Третье место занимает экс-премьер Франции, председатель правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп с 30% голосов среди респондентов.
Опрос проходил 26-28 октября среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Франции.
Источник: Интерфакс