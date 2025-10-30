Банк ABB запускает социальную кампанию ко Дню Победы

Банк ABB запускает социально ориентированную кешбэк-кампанию, посвященную Дню Победы — 8 ноября.

С 1 по 15 ноября 2025 года Банк ABB за счет собственных средств перечислит в Фонд «YAŞAT» сумму до 10 AZN, равную части кешбэка, начисленного клиентам по картам Банка ABB. Таким образом, клиенты сохранят весь свой кешбэк и при этом поддержат Фонд «YAŞAT», способствуя развитию благотворительных инициатив в поддержку семей шахидов и раненых, участвовавших в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики. Принять участие в кампании можно, активировав «Пакет Победы» в разделе «Выбор пакета» мобильного приложения ABB Mobile.

Фонд «YAŞAT» — Фонд поддержки раненых и семей шахидов, участвовавших в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, — был создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года.

Цель Фонда — создание платформы для реализации гражданских инициатив, направленных на дополнительную поддержку государственных мер в сфере социальной защиты семей шахидов и лиц, получивших инвалидность в результате боевых действий.

Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также входит в задачи Фонда.

