Суд отказался прекращать дело против архиепископа Галстаняна и его сторонников

Суд в Ереване отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и 17 участников возглавляемого им движения «Священная борьба».

Судья Карен Фархоян обосновал решение тем, что на данном этапе доказательства по делу еще не изучены.

Напомним, что представители движения «Священная борьба» проходят по делу о «подготовке теракта и попытке захвата власти». Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.

Источник: Sputnik Армения



