Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гиркан» - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гиркан».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, презентация состоялась 29 октября в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в городе Габала. Фильм является очередной экранизацией, подготовленной в рамках специального проекта Общественного объединения IDEA «12 чудес Азербайджана» и посвящен Гирканскому национальному парку - одной из природных жемчужин Азербайджана.

Документальный фильм «Гиркан» повествует об уникальной экосистеме этого природного уголка нашей страны, имеющего редкую флору и фауну, и деятельности, осуществляемой по его охране. Режиссер фильма - Игорь Бышнев.

Под руководством инициатора проекта Лейлы Алиевой на сегодняшний день в целом снято восемь документальных фильмов. Они с интересом восприняты миллионами подписчиков в социальных сетях, внесли значительный вклад в пропаганду богатой природы нашей страны.

Отметим, что национальные парки, включенные в проект под названием «12 чудес Азербайджана», отражают различные географические регионы и экосистемы нашей страны. Это - Аггёльский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Абшеронский, Шахдагский, Гёйгёльский, Самур-Яламинский, Гызылагаджский, Ахар-Бахарский и Илисуинский национальные парки, а также Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева. Они представляют большое значение с точки зрения сохранения и пропаганды богатого природного наследия Азербайджана.