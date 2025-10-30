Арестован мужчина, который обрил и избил жену
Арестован, Тамерлан Мамедов, обвиняемый в том, что побрил голову своей супруге и подверг её истязаниям.
По информации Qafqazinfo, решением Наримановского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде трёхмесячного ареста.
Отмечается, что два дня назад в ночное время в полицию поступило сообщение о том, что мужчина избил свою жену. На видео запечатлено, как он сбривает волосы супруги наголо, причиняя ей страдания. Эти кадры были размещены самим злоумышленником в социальных сетях.
Т. Мамедов был задержан полицией и привлечён в качестве обвиняемого.
