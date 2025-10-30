 Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:40 - Сегодня
Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО

В причастности к расправе над бизнесменом-азербайджанцем Ильгаром Ханадановым из Заречного Свердловской области заподозрили шеф-повара кафе, рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 октября у обвиняемого возник конфликт с другом из-за старых финансовых вопросов. Оба были в состоянии алкогольного опьянения и беседа шла на повышенных тонах. В какой-то момент обвиняемый вооружился топором и нанес им несовместимый с жизнью удар по голове старшего товарища. После он перегнал автомобиль друга, желая скрыть следы, а его тело спрятал у трассы.

Пропавшего 49-летнего бизнесмена искала полиция и многочисленные добровольцы. Останки удалось обнаружить 30 октября.

Как рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, подозреваемый отрицал вину, но при допросе с использованием полиграфа во всем сознался и даже расплакался, говоря о подробностях учиненной расправы.

12:00

В Свердловской области нашли мертвым пропавшего бизнесмена азербайджанского происхождения Ильгара Ханаданова. 49-летний предприниматель пропал 24 октября в Заречном.

Спустя пять дней поисков родным сообщили, что тело мужчины обнаружили.

«29 октября мужа нашли мертвым. Вчера следователи работали до ночи, поэтому только сегодня мы узнаем обстоятельства. Но уже подтвердили, что это убийство, дело расследуют. Прощание пройдет в Заречном, после этого тело будет транспортировано в Азербайджан, мужа похороним рядом с его родными», — пояснила E1.RU жена бизнесмена Татьяна.

Отмечается, что И.Ханаданов исчез при странных обстоятельствах. В тот вечер он с другом был в гостях, возвращался домой из деревни Мезенской. По пути предпринимателю позвонил кто-то, разговор шел на повышенных тонах. Мужчина решил остановиться, друга забрала его супруга, которая как раз проезжала мимо.

А бизнесмен остался один. С тех пор он не выходил на связь.

Когда мужчина не вернулся домой к жене и дочери, близкие забили тревогу. Его пытались найти по тому маршруту, где он проезжал. Но 25 октября никаких следов не нашли, а на следующий день в лесу заметили машину Ильгара — белый Mercedes — со следами крови. Ключи остались в автомобиле, но документов и мобильного там не было.

«Таких конфликтов, чтобы убивать его, не было ни с кем. Денег он никому не должен, есть знакомые, которым он одалживал деньги. Бизнес он ни с кем не делил. У нас в городе брат пользуется авторитетом. Бывали случаи, связанные с беспределом, он мог помогать людям, решить какие-то проблемы. Он уверенный в себе мужчина, физически он отлично подготовлен. Если бы на него просто напал кто-то, он способен дать отпор, даже двоим сразу.

Мое мнение, что он знал человека, с кем он идет на встречу, и доверял ему. И, видимо, он просто подумать не мог, что с ним могут такое сделать. Ильгар очень дальновидный, он спонтанно с кем попало на встречу бы не поехал в лес. Если ему по каким-то проблемам звонят, он встречу всегда назначал в кафешке, в торговом центре, где-то в людных местах. Значит, звонил хорошо знакомый ему человек, или же нападение вовсе никак не было связано с этим звонком», — ранее объяснял брат пропавшего.

Ильгар — индивидуальный предприниматель, он владел точкой фастфуда в Заречном.

Поделиться:
1271

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

Спорт

Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

Политика

Обсуждены перспективы многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ ...

Xроника

Президент Азербайджана освободил Ислама Рзаева от должности главы ИВ ...

Общество

В Бейлагане столкнулись легковые автомобили, пострадали 4 человека - ФОТО

Арестован мужчина, который обрил и избил жену

Госслужба: Дом, в котором жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, сноситься не будет

На Бакинском бульваре были спасены упавшие в море парень и девушка - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Парвана Исмаилова раскрыла, почему муж в прямом эфире сбрил ей волосы - ФОТО

Арестован Анар Асадли

В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале

В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

Последние новости

В Бейлагане столкнулись легковые автомобили, пострадали 4 человека - ФОТО

Сегодня, 22:40

В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» - ФОТО

Сегодня, 22:20

Азербайджан представил песню для «Детского Евровидения-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Арестован мужчина, который обрил и избил жену

Сегодня, 21:40

В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры

Сегодня, 21:20

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Сегодня, 21:00

ХАМАС вернул останки двух израильских заложников

Сегодня, 20:42

Госслужба: Дом, в котором жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, сноситься не будет

Сегодня, 20:20

Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

Сегодня, 20:00

В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

Сегодня, 19:45

На Бакинском бульваре были спасены упавшие в море парень и девушка - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Обсуждены перспективы многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 19:15

Суд отказался прекращать дело против архиепископа Галстаняна и его сторонников

Сегодня, 18:55

Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

Банк ABB запускает социальную кампанию ко Дню Победы

Сегодня, 18:35

Пашинян и Макрон обсудили мир в регионе и TRIPP

Сегодня, 18:30

В Азербайджане уничтожат тонны турецких фисташек

Сегодня, 18:20

В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад - ВИДЕО

Сегодня, 18:03

В импортируемом в Азербайджан энергетическом напитке нашли лекарственный компонент

Сегодня, 17:44

Арзу Нагиев: Армейские реформы в Армении - сигнал демилитаризации, а не модернизации

Сегодня, 17:43
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10