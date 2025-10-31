Руководящие лица аккредитованных в Азербайджане посольств, международных организаций осмотрели железнодорожную станцию Хакари - ФОТО

31 октября руководящие лица аккредитованных в Азербайджане посольств и международных организаций осмотрели железнодорожную станцию Хакари, которая будет расположена на участке реки Хакари, протекающей по территории Зангиланского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представители дипломатического корпуса были проинформированы о проводимой здесь работе, выполненной и предстоящей работе по строительству железной дороги и станции.

Было отмечено, что эта железная дорога станет неотъемлемой частью Зангезурского коридора (TRIPP), который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Отметим, что в поездке принимают участие свыше 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций.

Это уже двадцатая поездка представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории, осуществляемая в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.