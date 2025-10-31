 На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта | 1news.az | Новости
Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

First News Media08:32 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

