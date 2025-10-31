 Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО

First News Media08:37 - Сегодня
Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО

30 октября в галерее Q Gallery в Ичеришехер открылась выставка «Предки».

Она входит в число экспозиций, включенных в Art Weekend, проходящий в столице при организации Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA в партнерстве с Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с выставкой ознакомились вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

Здесь современные представители азербайджанского искусства - Фаиг Ахмед, Рашад Алекберов, Орхан Гусейнов и Фарид Расулов - стремятся своими произведениями донести до настоящего времени отголоски прошлого и вновь пробудить в зрителях глубинные пласты национального духа.

В интервью АЗЕРТАДЖ художник Рашад Алекберов сказал, что его коллеги работают в другом стиле. Отметив, что в своих работах он больше использует теневые эффекты, мастер кисти рассказал, что идея организовать выставку возникла у них с коллегами: «У нас был совместный проект 15 лет назад. Но прошло время, мы изменились, изменились наши мысли. Мы решили, что темой нынешней выставки должны стать наши предки. Мы подумали, что людям будет интересно получить разную информацию о наших корнях и предках». Сообщив, что на выставке представлены три его работы, он сказал, что каждая из них вдохновлена пословицами и картины отражают его взгляд на них.

Художник Фарид Расулов в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ рассказал, что в своих работах использует масляные и акварельные краски. Говоря об овцах, которые являются культом наших предков, художник отметил, что эти животные всегда были частью нашего образа жизни. «Наши предки, когда-то кочевали и жили в горах, всегда занимались овцеводством. Поэтому овцы для нас - своего рода тотем. Овцы также изображены на многих наших культурных памятниках», - добавил он.

Каждый сохраняемый нами обычай, каждая передаваемая нами история, даже наши особые черты лица, - это наследие бесчисленных поколений, которые жили, мечтали и творили до нас. Земля, которую мы называем домом, - это и колыбель жизни, и место, где безмолвно хранятся следы тех, кто сделал нас такими, какие мы есть.

Благодаря мощным и различным художественным выражениям, выставка «Предки» приглашает посетителей к размышлениям сквозь слои памяти, традиций и культурного наследия. Она призывает нас задуматься о нашем месте в этой непрерывной цепочке и вспомнить, что однажды мы тоже станем звеном в формировании будущих поколений.

Фаиг Ахмед подготовил представленные на выставке «Предки» работы в основном минималистичной форме.

Хотя созданные художником человеческие портреты внешне просты, они заставляют зрителя увидеть свои внутренние чувства.

Рашад Алекберов на выставке работает над концепцией «Пословицы». Он представляет слова, отражающие глубокую народную мудрость, посредством визуального искусства. Мастер уверен, что некоторые пословицы актуальны не только для своего времени, но и для будущих поколений, ведь они несут в себе мудрость, которая не утратит смысла даже спустя годы.

В своих работах Фарид Расулов изображает овец как основную тему. По его мнению, овцы являются тотемным символом. Овца и ягненок с древних времен были частью нашей жизни и главная цель выставки - показать эту связь, жизнь и символизм, передающиеся от наших предков до наших дней.

Орхан Гусейнов переносит зрителя в историю через детали, на которые многие уже не обращают внимания в повседневной жизни. В его произведениях оживают панорамы Родины - родного края, земли, озера и территорий, где жили и к которым привыкли люди. География и места представлены как территории, где когда-то жили наши предки и оставили свои следы, а теперь мы сами живем в этих местах, открываем их заново.

Выставка «Предки» призывает каждого человека осознать свое место в цепи поколений, напомнить о том, что мы также оставим след в формировании будущих поколений. В то же время, она подчеркивает, что пространство, то есть, земля – является не только колыбелью жизни, но и носителем памяти, хранящим следы наших предков в тишине.

Поделиться:
330

Актуально

Общество

В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

Общество

Трагически погибла певица Влада Ахундова

Политика

Хикмет Гаджиев знакомит представителей дипкорпуса с развитием ...

Общество

Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО

Общество

В Хачмазе задержан подросток, подозреваемый в убийстве матери

Трагически погибла певица Влада Ахундова

Задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Мошенник выманил у граждан около 60 тыс. манатов, обещая дешёвые авто

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Парвана Исмаилова раскрыла, почему муж в прямом эфире сбрил ей волосы - ФОТО

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Хачмазе задержан подросток, подозреваемый в убийстве матери

Сегодня, 10:50

В Баку проходит международная конференция, посвященная бельгийскому колониализму - ФОТО

Сегодня, 10:45

Трагически погибла певица Влада Ахундова

Сегодня, 10:28

Задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Сегодня, 10:22

Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет началом новой эры для Африки

Сегодня, 10:12

Хикмет Гаджиев знакомит представителей дипкорпуса с развитием Восточно-Зангезурского региона

Сегодня, 10:07

БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке

Сегодня, 09:55

Мошенник выманил у граждан около 60 тыс. манатов, обещая дешёвые авто

Сегодня, 09:53

Лучано Спаллетти стал главным тренером «Ювентуса»

Сегодня, 09:24

В Турции произошло очередное землетрясение

Сегодня, 09:08

Трамп резко сократил лимит приема беженцев в США

Сегодня, 09:00

Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО

Сегодня, 08:37

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:32

В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

Сегодня, 08:27

Идеологическая безопасность: невидимый фронт национальной обороны

Сегодня, 00:10

Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Сегодня, 00:00

СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

30 / 10 / 2025, 23:40

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

30 / 10 / 2025, 23:20

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

30 / 10 / 2025, 23:07

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

30 / 10 / 2025, 23:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10