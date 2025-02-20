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«Unique voice»: Реакции пользователей соцсетей на азербайджанскую евровидийную песню «Run with U» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:40 - Сегодня
«Unique voice»: Реакции пользователей соцсетей на азербайджанскую евровидийную песню «Run with U» - ВИДЕО

19 февраля группа Mamagama презентовала песню «Run with U», с которой выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» в Базеле.

«Песня «Run with U» привнесет на конкурсную сцену новый свежий звук с современными звуковыми технологиями, мощными ритмами и впечатляющей мелодией. Песня нацелена на то, чтобы подарить слушателям вдохновляющие эмоции», - отмечается в официальном пресс-релизе, посвященном премьере песни и снятому на нее видеоклипу, презентованному на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение».

Отметим, что впервые за историю участия Азербайджана в «Евровидении» в конкурсной песне звучит азербайджанский национальный инструмент саз.

Пользователи социальных сетей называют вокал солиста группы Mamagama Асафа Мишиева уникальным, особо отмечая его отличное произношение на английском языке и подчеркивая, что в целом концепт, который Азербайджан представляет на «Евровидении 2025», довольно интересный.

Также в обзорах на песню «Run with U» отмечается, что у музыкантов получился очень грамотный синтез современной музыки со звучанием саза, и подчеркивается, что с этой песней у Азербайджана есть все шансы вернуться в финал – напомним, что последние два года подряд участникам из Азербайджана не удается пройти в конкурсный финал.

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