Все, что нужно знать о представительнице Азербайджана на «Детском Евровидении 2025» Ягмур Насруллаевой - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:45 - Сегодня
Все, что нужно знать о представительнице Азербайджана на «Детском Евровидении 2025» Ягмур Насруллаевой - ВИДЕО

Сегодня стало известно о том, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025» представит 12-летняя Ягмур Насруллаева, конкурсная песня которой будет презентована в самое ближайшее время.

Ягмур родилась 27 июля 2013 года – с восьми лет она занимается музыкой и в настоящее время учится в 3-м классе Детской школы искусств №5. Особый интерес Ягмур проявляет к эстраде, поп-музыке и классическому жанру. Среди её любимых исполнителей значатся Майкл Джексон, Билли Айлиш, Дженни, Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Айгюн Кязимова и Айбениз Гашимова.

«Я очень счастлива, что буду представлять Азербайджан в Тбилиси. Для меня это станет невероятным опытом», - отмечает юная исполнительница, подчеркивая, что ее самая большая мечта - прославиться на весь мир.

Отметим, что международный песенный конкурс «Евровидение 2025» состоится в городе Тбилиси 13 декабря – общаясь с представителями азербайджанских СМИ на пресс-конференции, Я.Насруллаева заявила, что заберет с собой в столицу Грузии флаг Азербайджана, чтобы не скучать по родине.

Подчеркнем, что у Я.Насруллаевой уже есть опыт участия в международных конкурсах – она заняла третье место на конкурсе Astana Stars International.

Юная исполнительница узнала о том, что будет представлять Азербайджан в Грузии во время интервью каналу ITV – новость была для нее неожиданностью и она не смогла сдержать слез; как все это происходило, можно увидеть в нижеприведенном видео.

