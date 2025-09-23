 Стало известно, кто и как выбрал представительницу Азербайджана на конкурс «Детское Евровидение 2025» - ФОТО | 1news.az | Новости
Стало известно, кто и как выбрал представительницу Азербайджана на конкурс «Детское Евровидение 2025» - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:38 - Сегодня
Сегодня стало известно о том, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025» представит 12-летняя Ягмур Насруллаева, песня которой будет презентована в самое ближайшее время.

Решение о выборе Ягмур Насруллаевой представлять Азербайджан на «Детском Евровидении 2025» было принято по итогам двухэтапного отбора. На первом этапе из более чем 60 заявок были отобраны 15 участников, приглашённых для живого прослушивания – на этом этапе выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри.

По итогам их решения, Я.Насруллаева с большим преимуществом стала победительницей и получила право представлять Азербайджан на «Детском Евровидении 2025». Известно, что трое судей отдали ей первое место, один - второе, ещё один - место в первой пятёрке.

В профессиональное жюри национального отбора вошли известные азербайджанские представители культуры и музыки:

- Народный артист, композитор Сиявуш Керими

- Заслуженная артистка, композитор Говхар Гасанзаде

- Заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде

- Представительница Азербайджана на «Евровидении 2020/2021» Efendi (Самира Эфенди)

- Композитор и аранжировщик Яшар Бахыш

- Главный режиссёр Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев

На фото слева направо Сиявуш Керими, Говхар Гасанзаде, Вугар Джамалзаде

На фото слева направо Efendi, Яшар Бахыш, Джавид Имамвердиев

На фото представительница Азербайджана на «Детском Евровидении 2025» Ягмур Насруллаева

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Стало известно, кто представит Азербайджан на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО

Когда будет презентована азербайджанская песня для «Детского Евровидения 2025»?

Стало известно кто и как выбрал представителя Азербайджана на конкурс «Евровидение - 2025» - ВИДЕО

