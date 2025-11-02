 Иран восстановит разрушенные США и Израилем ядерные объекты | 1news.az | Новости
В мире

Иран восстановит разрушенные США и Израилем ядерные объекты

First News Media13:56 - Сегодня
Иран займется восстановлением ядерных объектов после бомбардировок США и Израиля.

Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Мы восстановим атомные объекты и сделаем их еще мощнее. Ядерная деятельность Ирана носит полностью мирный характер», — заявил Масуд Пезешкиан на встрече с руководителями атомной промышленности (цитата по IRNA).

13 июня Израиль начал военную операцию «Народ как лев» в Иране. Ее целью было ликвидировать ядерную и ракетную программы Тегерана. В ответ на это Иран стал наносить удары ракетами и дронами по израильской территории, в том числе по Тель-Авиву и Хайфе.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли массированные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом страна попыталась остановить ядерную угрозу, исходящую со стороны Тегерана. Спустя два дня Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

Источник: Коммерсантъ

