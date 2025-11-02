 Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана | 1news.az | Новости
В мире

Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

First News Media17:32 - Сегодня
Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

Израиль полагает, что вооруженные формирования шиитской организации "Хезболлах" в Ливане пытаются перевооружиться.

Об этом заявил на еженедельном заседании кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль "воспользуется правом на самооборону" и не допустит возникновения новых угроз со стороны Ливана.

"Что касается Ливана, то "Хезболлах" действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но она также пытается вооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит "Хезболлах", но, безусловно, мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас и будем действовать по мере необходимости", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Источник: ТАСС

