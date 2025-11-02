Трамп поручил Пентагону подготовиться к войне в Нигерии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии для уничтожения террористов, причастных к убийствам христиан.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Если нигерийское правительство продолжит позволять убивать христиан, США немедленно прекратят всякую помощь и содействие Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну, чтобы полностью уничтожить исламских террористов», — говорится в посте.

Он уточнил, что поручает министру обороны Питу Хегсету подготовиться к возможным действиям. «Если мы нападем, то это будет быстро, злобно и ловко», — добавил Трамп.

Ранее, 31 октября, Трамп обратился к американским законодателям с просьбой провести расследование массовых убийств христиан в Нигерии, совершенных радикальными исламистскими группировками, и представить ему результаты этого анализа. Президент США также объявил, что присвоил Нигерии статус страны, вызывающей особую озабоченность.

Правительство Нигерии опровергло заявления Трампа о том, что христианство в стране находится под угрозой исчезновения. В своем заявлении министерство иностранных дел Нигерии назвало утверждение президента о том, что экстремистские группировки массово убивают тысячи христиан, неточным и не отражающим реальную ситуацию с безопасностью в Нигерии.

Источник: РБК