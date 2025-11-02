 Во Франции совершено еще одно громкое ограбление | 1news.az | Новости
Во Франции совершено еще одно громкое ограбление

First News Media10:25 - Сегодня
Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory во французском Лионе.

Об этом пишет издание Le Progres.

Очевидцы рассказали, что грабители приехали на машине с мигалкой и выбили окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Ограбление продолжалось семь минут.

«Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться», — цитирует Le Progres очевидцев.

В результате нападения пять работников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгметаллов оценили в двенадцать миллионов евро. Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о задержании всех нападавших.

Источник: Lenta.ru

