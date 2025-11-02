Во Франции совершено еще одно громкое ограбление

Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory во французском Лионе.

Об этом пишет издание Le Progres.

Очевидцы рассказали, что грабители приехали на машине с мигалкой и выбили окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Ограбление продолжалось семь минут.

«Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться», — цитирует Le Progres очевидцев.

В результате нападения пять работников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгметаллов оценили в двенадцать миллионов евро. Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о задержании всех нападавших.

